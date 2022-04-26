Rusya destekli ayrılıkçı bölgenin bakanlığı bomba atarla vuruldu

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Moldova'daki Moskova destekli ayrılıkçı bölge Transdinyester'in Güvenlik Bakanlığı binalarının bomba atar olduğu düşünülen silahlarla vurulduğu belirtildi.

Transdinyester İçişleri Bakanlığı, pazartesi günü gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yaralanmadığını belirtti. Ortodoks Paskalyası nedeniyle pazartesi, Transdinyester'de remi tatildi.

İçişleri Bakanlığı, ilk bulgulara göre saldırganların bomba atar kullandığını ve binanın camlarının patladığını belirtti.

Bölgede birkaç patlama duyulduğu ve olay yerine acil durum ekipleri gönderildiği ifade edildi.

Rusya destekli ayrılıkçı bölge Transdinyester'i dünyadaki hiçbir devlet tanımıyor. Moskova'nın bölgede hala bir askeri üssü bulunuyor.

Geçen hafta Rus General, Ukrayna'nın güneyinin işgal edilmesinin Rusya'dan Transdinyester'e kara erişimi sağlayacağını belirtmişti.