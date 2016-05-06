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Dünya

Rusya: Davutoğlu'nun gidişi Türkiye ile ilişkilerimizi etkilemez, krizin sebebi Erdoğan

Erdoğan'ın damadı Başbakan olursa birçok kişi rahatsız olur

06 Mayıs 2016 14:18

Rusya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ve yerine başka bir kişinin geçmesinin Rusya-Türkiye ilişkilerini etkilemeyeceğini, bu konuda kilit noktayıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istekleri ve kararlarının belirlediğini bildirdi.

Puşkov "Rossiya 24" TV kanalına yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Kriz Erdoğan'ın kararları ve tavrına dayanıyor"

"Bu durumun ilişkileri ciddi şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum, çünkü Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararları ve tavrına dayanıyor. Başbakan burada her halükarda ikinci roldeydi. Başbakanın değişmesinin düşük noktada bulunan Rusya-Türkiye ilişkilerini ciddi anlamda etkileyeceğini düşünmüyorum."

 

"Avrupa da rahatsız"

 

Erdoğan'ın damadının Türkiye Başbakanlığı koltuğuna oturmasının, Merkel ile varılan anlaşmadan birçok kişinin rahatsız olduğu ve Avrupa'nın sinirini artıracağını belirten Puşkov şu şekilde devam etti:

"Türkiye'nin vizesiz rejime geçerek Avrupa Birliği'nin sunduğu koşulların bazılarını yerine getirmemesinden rahatsızlar. Özellikle, basın özgürlüğünün sağlanması konusunda. Bir de burada hükümetin en üst düzeyinde aileden birinin bulunması söz konusu. Bana göre,Avrupa'da Erdoğan ile anlaşmayı destekleyenlerin bu anlaşmaları imzalamaları daha zor hale gelecek.

 

"Kesin sonuca varmak için henüz erken"

 

Yine de kesin bir sonuca varmak için henüz erken, yeni detayların açıklanmasını beklemeliyiz. Osmanlı sarayının sırları, güç ve hükümet mücadelesiyle ilgili olduğunu düşüyorum. Bu Erdoğan'ın kişisel özelliklerinin sonucu da olabilir. Fakat olayların açığa kavuşması için 2-3 gün beklenmeli."

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