Rusya, darbe girişimiyle alıkonulan Gine Cumhurbaşkanı'nın derhal serbest bırakılmasını istedi

Rusya, darbe girişimiyle bir grup asker tarafından alıkonulan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Batı Afrika ülkesi Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde, darbe girişimi gerçekleştiren bir grup asker tarafından alıkonuldu. Gine Savunma Bakanlığı, darbe girişiminin başkanlık muhafızları tarafından püskürtüldüğünü ileri sürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Moskova, alıkonulan Cumhurbaşkanı'nın derhal bırakılmasını istediklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Afrika Birliği de darbe girişimini kınadı ve Conde'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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