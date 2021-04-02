Rusya’dan Twitter’a para cezası kararı

Bir Rus mahkemesi, ülkede yasa dışı olan içerikleri kaldırmadığı için Twitter’a 42 bin dolar para cezası verdi. Twitter, 'erişime engellenmesi gereken içerikleri kaldırmamaktan’ suçlu bulundu.

Rusya’da bir mahkeme, ülkede yasa dışı olan içerikleri kaldırmadığı için Twitter’a 3 milyon 2 bin ruble, yani 42 bin dolar para cezası verdi. Rusya’nın başkenti Moskova’da bir mahkemenin Twitter’ı, ‘Rusya Federasyonu yasaları gereği erişime engellenmesi gerekli olan içerikleri kaldırmamaktan’ suçlu bulduğu kaydedildi.

Sputnik'in haberinde, Rusya'nın daha önce çocuk istismarı ve genç insanları şiddete ya da intihara yönlendirebilecek içerikleri istenmesine rağmen kaldırmıyor olması nedeniyle Twitter’ı defalarca uyardığı aktarıldı.