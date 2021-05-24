Rusya'dan Türkiye'ye Ukrayna uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi Ukrayna'yla askeri işbirliğine karşı uyardı. Lavrov, “Türk meslektaşlarımızın durumu dikkatlice analiz etmesini ve Kiev’in askeri düşüncesini körükleyecek adımlar atmayı bırakmasını kuvvetle tavsiye ediyoruz” dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Argumenty i Fakty gazetesine konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi Ukrayna'yla askeri işbirliğine karşı uyardı.

Lavrov, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da Ukrayna'nın 'agresif' adımlarını desteklemenin Rusya'nın bölgesel bütünlüğünü aşma noktasına geldiğini söyleyerek "Ankara'nın çizgisini bizim meşru endişelerimize göre düzenleyeceğini umuyoruz" dedi.

Lavrov, "Türk meslektaşlarımızın durumu dikkatlice analiz etmesini ve Kiev’in askeri düşüncesini körükleyecek adımlar atmayı bırakmasını kuvvetle tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan-Zelenski görüşmesi

Geçen ay İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’i ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Türkiye arasındaki iş birliğinin geliştirileceğini duyurmuştu. Zelensky’nin ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, “Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alınarak Dışişleri ve Savunma Bakanlığımızın katılımıyla 2+2 platformunda görüşmelerimizi başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir” demişti.

O görüşmede, Zelenski de, Kiev ve Ankara’nın bölgedeki gelişmelerde benzer bir vizyon ve amacının olduğunu söylemişti.