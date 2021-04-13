Rusya’dan Türkiye’ye Ukrayna uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’yi Ukrayna’ya silah sevkiyatı yapmaması konusunda uyardıklarını açıkladı.

Rus Interfax haber ajansına göre Lavrov, bugün Mısır ziyareti sırasında, Ukrayna’ya silah tedarik edilmemesi çağrısında bulundu.

Lavrov, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerle yürüttükleri görüşmelerde “Kiev rejiminin savaşçı beyanatlarının iyi analiz edilmesini” talep ettiklerini” söyledi. Rus bakan, “Onları, ateşe körükle gitmemeleri konusunda uyarıyoruz” dedi.

Bu uyarının arkasında, Kremlin’in Türkiye’nin Ukrayna’ya insansız silahlı hava araçları (SİHA) tedarikinden duyduğu rahatsızlığın yattığı belirtildi. Basında yer alan haberlere göre, 2019 yılında Türkiye ile Ukranya arasında imzalanan anlaşma uyarınca geçen sene 6 adet Bayraktar TB2 SİHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu Kiev’e teslim edildi. İmzalanan yeni anlaşmalarla savunma alanındaki işbirliğinin daha da derinleştirileceği açıklanmıştı.

Karadeniz sitemi

Bu arada Lavrov’un bugünkü açıklamasında ABD’nin iki savaş gemisinin Karadeniz’e göndermesini eleştirmesi de dikkat çekti.

Rus bakan,” ABD’nin ülke topraklarından binlerce kilometre uzaklıkta ne yapmak istediği sorusunun yanıtsız olduğunu" kaydetti.

Türkiye, ABD’nin iki savaş gemisinin Karadeniz’e geçmek için Ankara nezdinde diplomatik bildirimde bulunduğunu duyurmuştu. Türk basınında, 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacağı bildirilen Amerikan savaş gemileri hakkında Moskova’ya da bilgi verildiği belirtilmişti.