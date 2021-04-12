Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı

Rusya, artan Koronavirüs vakaları gerekçesiyle 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar Türkiye’ye uçuşları kısıtlama kararı aldı. Uçuşların haftada iki ile sınırlandırılacağı belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüs'le Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu iletişiminin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu. Öte yandan Golikova, düzenlediği basın toplantısında Rus otoritelerin Türkiye'de Koronavirüs durumunu izleyeceklerini ifade etti.

Akkuyu Nükleer Santrali istisnası

Golikova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki düzenli uçuşlar karşılıklı olarak haftada iki uçuşla sınırlandırılacaktır. Moskova - İstanbul, İstanbul - Moskova; Rusya Federasyonu tur operatörlerinin Türkiye'ye tur satışını 1 Haziran'a kadar askıya almaları önerilir. Bu tarihten önce satın alınan turların başka yöne değiştirilmesi veya ertelemeleri tavsiye edilir. Türkiye'de bulunan vatandaşlar için hem tatillerine devam etme hem de tahliye uçuşlarıyla uçma fırsatı olacak. Ayrıca Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya’ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak. Rostourizm, turistlere yardım etmek için finansal destek de dahil olmak üzere bir önlemler paketi kabul etmesi talimatı aldı. Tanzanya ve Türkiye ile hava uçuşları, oradaki durum istikrar kazanırsa yeniden başlayacak.”

Türkiye'de 11 Nisan 2021 tarihinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 237 kişi daha hayatını kaybetmiş, 2 bin 548 'hasta' olmak üzere 50 bin 678 yeni 'vaka' tespit edilmişti.