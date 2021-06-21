Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar tekrar başlıyor; St. Petersburg'daki hastanelerde doluluktan Covid hastaları koridorda yatıyor

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Günlük Koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığı Rusya'nın en büyük şehirlerinden Saint Petersburg'da bir hastanede insanların koridorda yerde yattığı görüldü.

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı almıştı.

St. Petersburg merkezli haber sitesi mr-7.ru tarafından yayınlanan videonun hastanedeki bir hastanın kardeşi tarafından çekildiği belirtildi.

15 Numaralı Şehir Hastanesi'nde çekilen videodaki kişi, hastane görevlilerinin kardeşine bugün, "Bir doktor gelene kadar yüz üstü yatmasını ve derin nefes almasını söylediğini" belirtti.

St. Petersburg'daki sağlık yetkilileri, vaka sayılarının tırmanmaya başlamasından bu yana hastanelere günde 800 yeni hasta gelmeye başladığını belirtti. Şehrin sağlık komitesi cuma günü St. Petersburg'da Covid-19'a ayrılan ve toplam 9 bin yatağı olan hastanelerin yüzde 90 dolduğunu ifade etti.

Rusya, vaka sayıları büyük bir hızla tırmanırken yavaşlayan aşılama kampanyasını hızlandırmayı ve bazı yasakları tekrar yürürlüğe sokmayı planlıyor.

Yarın Türkiye'ye uçuşlar tekrar başlıyor

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı almıştı. Geçen hafta Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid ile mücadele operasyon merkezi, Türkiye'deki vaka sayılarındaki düşüşü ve alınan önlemlerin yeterliliğini tespit ederek, uçuş yasağını kaldırdı.

Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Türkiye'ye heyet göndermişti. Yasak 15 Nisan'da başlamış, daha sonra 21 Haziran'a uzatılmıştı.