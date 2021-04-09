Rusya'dan Türkiye'ye gitmek isteyen turistler için 3 seçenek!

Tatil sezonu yaklaşırken, Rus hükûmeti, Türkiye'ye uçuşların yasaklanması, zorunlu karantina ve Türkiye'ye tatile gidenlere dönüşte zorunlu aşı uygulaması gibi önlemleri masaya yatırdı.

Türkiye'de artış gösteren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Rusya hükûmeti, yaz sezonu için start verilecek Mayıs tatili arifesinde alınacak önlemleri görüşecek. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), hükümete alınabilecek olası önlemler konusunda bugün brifing verecek.

turkrus.com'un haberine göre; Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Türkiye’de Koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artışa dikkat çekerek "Türkiye’de hasta sayısı birkaç haftada 3,5-4 kat arttı" demiş ve turistleri risk almamaya çağırmıştı.

Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin hafta başında, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve Federal Başhekim Anna Popova'ya Türkiye'den yeni Covid-19 varyantlarının "ithali"ne karşı Rusya'nın güvenliğini sağlamak için önlemler geliştirmeleri talimatı vermişti.

Rusya'da sektörün önde gelen yayın organlarından Turprom'a göre, Rus hükûmetinin alması beklenen kararı, piyasanın beklediğinden daha esnek olabilir.

Türkiye'den dönecek turistlere zorunlu karantina

Sektör temsilcileri, Bakanlar Kurulu'nun Rus turistlerin güvenliğini sağlamak için iki seçeneği değerlendirdiğini düşünüyor. Bunlardan ilk "hafif önlem" olarak Türkiye'ye tur satışlarının ve uçuşların hava yolculuğunun yasaklanmayacağı, ancak ülkeden dönen tüm Rus turistler için zorunlu iki haftalık karantina getirileceği yolunda.

Türkiye'ye yapılan uçuşların askıya alınması

İkinci seçenek ise İngiltere örneğindeki gibi, Türkiye'ye yapılan uçuşların ve tur satışlarının tamamen askıya alınması. Böylesi bir kararın Rus turist akışını sıfıra düşüreceği ve sektörde şirket iflaslarının önünü açacağı şeklinde.

Aşı zorunluluğu

Ancak bugün bakanlar kurulu öncesi üçüncü bir seçenek ihtimali doğdu. Bu da Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen turistler için "aşı zorunluluğu" getirilmesi.

Bunun sadece Türkiye ile sınırlı olmayacağı, yurt dışına tatil gidiş için genel kural olarak "aşı sertifikası"nın zorunlu hale getirilebileceği vurgulanıyor.

Bu 3. seçeneğin Türkiye'ye turist akışını azaltacağı ancak ilk iki seçenekteki kadar "ağır darbe" vurmayacağı belirtiliyor.