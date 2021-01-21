Rusya'dan sosyal medya devlerine: Yasa dışı protesto içeriklerini durdurun

Rusya, TikTok ve Vkontakte sosyal medya sitelerine uyarı yazısı göndererek, 'gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden' yayınların durdurulmasını talep etti.

Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, doğrudan belirtilmese de tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni taraftarları tarafından organize edilen Kremlin karşıtı gösterilere çağıran içerikler hedef alındı.

Açıklamada, ülkedeki gençleri tehlikeye atacak yasa dışı faaliyetlere girmelerine neden olabilecek bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla TikTok ve Vkontakte'ye uyarı yazılarının gönderildiği belirtildi.

TikTok ve Vkontakte'de bulunan yasa dışı bilgilerin yayılmasının durdurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden yasa dışı içeriklerin platformlarda yayılmasını önlemek için derhal kapsamlı önlemler alınmasını talep ediyoruz" denildi.

Rusya Başsavcılığı da bugün yaptığı açıklamada, protestolara katılma çağrıları içeren internet sitelerine erişimin kısıtlanmasını talep ederken konuya ilişkin gerekli adımların atıldığını kaydetti.

Kremlin'e muhalif 44 yaşındaki Aleksey Navalni, zehirlenme şüphesiyle 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

Navalni, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmış, 18 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Navalni yanlıları, 23 Ocak'ta ülke çapında protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunmuştu.