Rusya'dan Özbekistan'a giden uçakta bir bebek dünyaya geldi; Nijniy Novgorod'a acil iniş yapıldı

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Rusya'nın St. Petersburg kentinden Özbekistan'ın Namangan şehrine giden Aeroflot uçağında bir bebek dünyaya geldi. Uçak doğum nedeniyle Nijniy Novgorod'a iniş yaptı.

TASS'a konuşan bir kaynak, "Pilot, uçakta bir kadının doğuma girdiğini ve Nijniy Novgorod'a iniş yapacaklarını bildirdi. Kabin ekibi doğuma yardımcı oldu. İniş iyi geçti" dedi.

Bölgesel yönetimden bir sözcü, bebeğin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Chkalov Uluslararası Havalimanı sözcüsü de pilot kendilerini bildirdiğinde bir ambulans çağrıldığını ve inişten sonra anne ile bebeğin hastaneye götürüldüğünü aktardı.

Uçak, daha sonra Nijniy Novgorod'dan Namangan'a uçtu.