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Dünya

Rusya'dan 'nükleer silah' açıklaması: Varoluşsal bir tehdit görmemiz halinde Putin nükleer silahlara başvurabilir

"Kimsenin endişelerimizi dinlemeyeceğine, Ukrayna’yı uyarmayacağına inanmak istemedik"

22 Mart 2022 22:36

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Devlet Başkanı Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Rusya’nın ulusal görüşünün erişime açık olduğunu ve herkesin, nükleer silahın kullanılabileceği tüm sebepleri okuyabileceğini dile getiren Peskov, “Yani ülkenin varlığına yönelik tehdit olacaksa o zaman konseptimize uygun olarak kullanılabilir. Bu metinde belirtilen başka bir sebep yok” dedi.

Ukrayna’nın Donbas’ı bombalamayacağını ve sonuçta Normandiya formatında atılımın gerçekleşeceğini umduklarını anlatan Peskov, ama nihayetinde Ukrayna’nın Donbass’a taarruza geçeceğini anladıklarını belirterek, “Kimsenin endişelerimizi dinlemeyeceğine, Ukrayna’yı bu eylemlere karşı uyarmayacağına, Ukrayna’yı Normandiya süreci kapsamında çözüme itmeyeceğine son ana kadar inanmak istemedik. Ama kimse bunları yapmadı” ifadesini kullandı.

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