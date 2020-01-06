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Dünya

Rusya'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: İran'ın kararı herhangi bir tehdit oluşturmuyor

İran, nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini askıya aldığını duyurmuştu

06 Ocak 2020 20:18

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran hükümetinin nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya alması yönündeki kararını değerlendirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın bu kararının 'herhangi bir tehdit oluşturmadığı' açıklandı.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlendiğine işaret edilen açıklamada, "Tahran'ın nükleer anlaşmada yer alan uranyum zenginleştirme kapasitesi ve teknolojik imkanları geliştirme yönündeki kısıtlamalardan vazgeçmesi, nükleer silahın yaygınlaştırılması açısından herhangi bir tehdit oluşturmuyor" ifadesine yer verildi.

Rusya'nın İran nükleer anlaşmasına bağlı kaldığı kaydedilen açıklamada, "İlgili taraflara, küresel öneme sahip olan anlaşmanın etrafında daha fazla gerilim ve belirsizlikler oluşturmama çağrısında bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

İran hükümeti dün nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurmuştu.

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