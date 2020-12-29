Rusya'dan Navalni'ye ültimatom: Ya hemen Moskova'ya gel ya da döner dönmez hapse gir

Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti. Muhalif lider bu taleplerden sonra, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edilmesinden bu yana Almanya'da yaşamını sürdürüyor.

Navalni zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutarken, Moskova suçlamaları kabul etmedi.