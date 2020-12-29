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Dünya

Rusya'dan Navalni'ye ültimatom: Ya hemen Moskova'ya gel ya da döner dönmez hapse gir

29 Aralık 2020 13:37

T24 Dış Haberler

Rusya'nın cezaevi yönetimi, muhalif lider Aleksey Navalni'ye "hemen ülkeye dönmezse döner dönmez tutuklanacağını" söyleyerek ültimatom verdi.

Federal Cezaevleri Hizmetleri, Navalni'yi 2014 yılında aldığı ertelenmiş hapis cezasının şartlarını ihlal etmek ve denetimden kaçmakla suçladı. 

Yapılan açıklamada Navalni'nin salı günü erken saatlerde Moskova bürosuna gelmesi gerektiği yoksa ülkeye döner dönmez hapse gireceği belirtildi. Navalni, Noviçok ile zehirlenmesinden bu yana tedavi gördüğü Almanya'da bulunuyor.

Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti. Muhalif lider bu taleplerden sonra, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı. 

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edilmesinden bu yana Almanya'da yaşamını sürdürüyor. 

Navalni zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutarken, Moskova suçlamaları kabul etmedi.

 

 

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