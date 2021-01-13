Rusya'dan Navalni'nin ülkeye dönmesi durumunda tutuklanması için hamle

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Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri(FSIN), muhalif lider Aleksey Navalni'nin Yves Rocher davasıyla bağlantılı ertelenmiş hapis cezasının mevcut bir hapis cezasıyla değiştirilmesini talep etti.

Salı günü Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Navalny, "Putin beni zehirlemesine rağmen hayatta kaldığım için o kadar kızgın ki FSIN'e mahkemeye gidip ertelenmiş hapis cezamı gerçek bir cezaya çevirmesini söyledi" yazdı.

Navalni, paylaşımında ertelenmiş cezanın iptali için açılan davanın veritabanından görüntüsünü de paylaştı.

Moscow Times, bu gelişmenin Navalni'nin Rusya'ya dönmesi durumunda tutuklanacağı anlamına gelebileceğini ifade etti.

FSIN geçen ay Navalni'ye bir ültimatom vererek 29 Aralık'a kadar ülkeye dönmemesi durumunda bir daha ülkeye adım atarsa tutuklanacağını söylemişti.

44 yaşındaki Navalni, Ağustos ayında Noviçok ile zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutmuştu. Navalni, Almanya'da tedavi görmeye devam ediyor.