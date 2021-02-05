Rusya'dan Navalni'nin serbest bırakılmasını isteyen 3 ülkeye tepki; diplomatlar sınır dışı edildi!

Rusya, muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılmasını isteyen Almanya, İsveç ve Polonya'ya tepki gösterirken, 3 ülkenin diplomatları sınır dışı edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olan Navalni, zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi altına alınmıştı. Tedavi sürecinden sonra Rusya'ya geri dönen Navalni gözaltına alınırken, ülke çapında protesto gösterileri başlamıştı.

Gösteriler kısa sürede büyürken, birçok devlet Navalni'nin bir an önce salınmasını istedi. ABD bahsi geçen devletlerin başında gelirken, Rusya konuyla ilgili olarak Avrupa ülkelerine tepki gösterdi

Navalni'nin hapis cezası almasını kınayan Almanya, İsveç ve Polonya diplomatları ülkeden sınır dışı edildi.