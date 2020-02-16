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Dünya

Rusya'dan Münih Güvenlik Konferansı'na tepki: Eleştiriye bile tahammül edemiyorlar

Zaharova, konferansın amacından çıkarak Rusya ve Çin karşıtlığına dönüştüğünü savundu

16 Şubat 2020 23:41

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Münih Güvenlik Konferansı hakkında yorumda bulunarak, "Eleştiriye bile tahammül edemiyorlar" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konferansın sonuç bildirgesinden, amacına kadar neredeyse tüm çalışmaları eleştiren Zaharova, ülkelerin bu konferansta çıkarlarına göre hareket ettiğini savundu. Uluslararası diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyleyen Zaharova, Münih'teki görüşmelerin yetersiz olduğunu ifade ederek, "Uzun yıllardır gerçekleşen forumun asıl amacı, uluslararası diyalog ve anlaşmazlıkların giderilmesi. Burada herkes kendi çıkarlarını düşünüyor ve eleştiriye bile tahammül edemiyorlar" dedi.

Öte yandan konferansta yer alan büyük devletleri eleştiren Zaharova, bu ülkelerin uluslararası hukuku tanımadıklarını iddia etti. Zaharova konferansın niteliğini de eleştirerek, Münih Güvenlik Konferansı'nın amacından çıkarak Rusya ve Çin karşıtlığına dönüştüğünü savundu. (İHA)

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