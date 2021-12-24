Rusya'dan 'Meta'ya 27 milyon dolarlık ceza

Rusya’dan Google’ın ardından Meta’ya da rekor para cezası verdi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yaklaşık 2 bin yasaklı materyalin silinmediği Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta hakkında açılan dava başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Meta sosyal medya şirketine 1 milyar 99O milyon (27 milyon dolar) ruble para cezası verdi.



Öte yandan aynı mahkeme, Roskomnadzor tarafından16 yasaklı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle Google ise 7 milyar 2 milyon ruble (99 milyon dolar) para cezası vermişti.