Rusya'dan Mariupol'de insani koridor için ateşkes kararı

Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyen Rusya, 31 Mart günü saat 10.00'da Mariupol'den Zaporojye'ye ek insani koridor açılacağını ve ateşkes uygulayacağını duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, kesinlikle sadece insani amaçlarla, 31 Mart 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ateşkes ilan ediyor ve Mariupol’den Zaporojye’ye sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için ek insani koridor açıyor" dedi.

Kiev yönetiminden garanti istendi

İnsani operasyonun, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla gerçekleştirileceğini belirten Mizintsev, "Kiev yönetiminden, insani koridorun oluşturulması için şu koşulları katı bir şekilde yerine getirilmesini talep ediyoruz. Belirtilen zaman diliminde ateşkese koşulsuz uyulmasını garanti edilmesi. Bu konuda, 31 Mart 2022 saat 06.00’ya kadar yazılı olarak Rusya tarafının ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin bilgilendirilmesi” diye konuştu.

Ukrayna yönetiminin son 24 saatte Mariupol’den Zaporojye yönünde 4 insani koridoru daha açacağını duyurduğunu söyleyen Mizintsev, Rusya’nın tamamen insani ilkelere dayanarak ve mümkün olan her şekilde sivillerin hayatlarını koruma amacıyla Ukrayna tarafının bu teklifini ön koşulsuz olarak kabul ettiğini ifade etti.