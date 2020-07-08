Rusya'dan 'Libya'da ateşkes' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ile Rusya, Libya'da acil ateşkes üzerine çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Türk meslektaşlarımız ile Rusya ve Türkiye devlet başkanlarının onayını almış olan diyaloğumuz kapsamında, (Libya’da) acilen ateşkes ilan edilmesine olanak verecek bakış açıları üstünde anlaşılması için çalışıyorduk ve çalışmaya devam ediyoruz da” açıklamasını yaptı.

Rusya’nın Libya’daki tarafların hepsiyle görüşmelerini sürdürdüğü hatırlatmasını yapan Rus Dışişleri Bakanı, “Tarafların her birine ilettiğimiz sinyal açık: Atılması gereken ilk ve alternatifsiz adım, askeri eylemlerin tamamıyla durdurulduğunun ilan edilmesidir” vurgusunu yaptı.