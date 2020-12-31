Rusya'dan kendisine yaptırım kararı alan Britanya'ya karşı hamle

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Moskova, Londra'nın Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi nedeniye Rusya'ya yönelik yatırım kararları almasının ardından ülkeye girişi yasak olan Britanya vatandaşları listesini genişletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Britanya'nın kararının "dostluk ruhuna uymadığını ve yapıcı olmadığını belirtti. Bakanlık bu karar karşılığında daha fazla Britanya vatandaşının Rusya'ya girmesini engelleyeceğini duyurdu.

Ekim ayında Britanya, Avrupa Birliği'nin kararını kendisinin de uygulayacağını ve Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'ya yaptırım uygulayacağını duyurmuştu. Bu yaptırımlar arasında aralarında Federal Güvenlik Hizmetleri Başkanı'nın da bulunduğu 6 Rus yetkilinin Britanya'daki varlıklarının dondurulması ve ülkeye girmelerinin yasaklanması bulunuyordu.