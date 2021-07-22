Rusya’dan ilk AİHM başvurusu: Ukraynayı şikayet etti

Rusya, Ukrayna’yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikayet etti. Rusya, Ukrayna'yı halkı temel insan haklarından mahrum bırakmakla suçladığı şikayetle ilk defa devlet olarak bir başka ülkeye karşı AİHM'e başvurmuş oldu.