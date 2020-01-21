Rusya'dan İdlib'e saldırı: 26 ölü

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Rus savaş uçaklarının sabah saatlerinden itibaren İdlib'in çeşitli bölgelerine hava saldırıları yaptığını ileri sürdü.

Hürriyet'in haberine göre; Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, İdlib'in Bara köyünde 2, Halep'in batı kırsalındaki Kefer Teal köyünde bir aileden 6'sı çocuk toplam 9, Takad'de 1, Cidraya'de 2, Termanin'de 1, Kefer Naha'da 2, İrhab'de 1, Kefer Nuran'da da 8 olmak üzere 26 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yangınlara müdahale etti.

Saldırılar devam ettiği için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, Suriye'nin İdlib ilinde ilan edilen ateşkese rağmen 12 Ocak'tan bu yana 76 sivil hayatını kaybetti, 31 bin 500 kişi yerinden oldu.