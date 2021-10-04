Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye'yle yapılan anlaşmanın uygulanması için ısrarcı olacağız

Sputnik'te yer alan habere göre,
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü
ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor” dedi.
Suriye’nin İdlib bölgesinde varlığını koruyan terörist grupların bulundukları alandan Suriye ordusuna karşı saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, “Dahası, Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” diye ekledi.
Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu' için gittiği New York'ta gazetecilere, "İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı" demişti.