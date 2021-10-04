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Dünya

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye'yle yapılan anlaşmanın uygulanması için ısrarcı olacağız

"İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor”

04 Ekim 2021 16:35

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptıkları anlaşmanın tamamen uygulanması konusunda ısrarcı olacaklarını belirtti. 

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor” dedi.
 
Suriye’nin İdlib bölgesinde varlığını koruyan terörist grupların bulundukları alandan Suriye ordusuna karşı saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, “Dahası, Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” diye ekledi.
 
Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu' için gittiği New York'ta gazetecilere, "İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı" demişti. 
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