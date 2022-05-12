Rusya'dan Finlandiya'nın 'NATO' kararına tepki: Kesinlikle bir tehdit

Finlandiya'nın NATO'ya olası üyeliği desteklemesine Kremlin Sözcüsü Peskov, "Kesinlikle bir tehdit" dedi. Eski başbakan Medvedev ise "Nükleer savaş riski her zaman var" mesajı verdi.

Rusya, NATO'ya üyelik başvurusunu desteklediğini duyuran Finlandiya hükümetine tepki gösterdi.

Reuters'in Rus haber ajanslarından aktardığına göre, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna yeşil ışık yakmasının Rusya için "kesinlikle bir tehdit" olduğunu belirten Peskov, şunları söyledi:

"Finlandiya, AB'nin Rusya'ya yönelik dostane olmayan adımlarına dahil oldu. NATO'nun genişlemesi Dünya ve Avrupa'yı daha istikrarlı hale getirmeyecek. Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan herkes kaçınıyor."

“Rusfobi nöbetlerinizde kendi tükürüğünüzde boğulmayın"

Rusya'nın Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten eski başbakan Dimitry Medvedev de Finlandiya'dan yapılan açıklamaların ardından Telegram kanalından mesaj verdi. Medvedev, Batı ülkelerine yönelik "Kendinize ve başkalarına yalan söylemeyin. “Rusfobi nöbetlerinizde kendi tükürüğünüzde boğulmayın" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı "vekalet savaşı" yürüttüğü iddiasını yineleyen Medvedev, Telegram kanalında şunları söyledi:

"Ukrayna'nın NATO ülkeleri tarafından silahla pompalanması, birliklerinin Batı teçhizatını kullanmak üzere eğitilmesi, paralı askerlerin sevk edilmesi ve ittifak ülkelerinin sınırlarımıza yakın yerlerde tatbikatlar yapması, doğrudan ve açık bir çatışma olasılığını artırıyor. Böyle bir çatışmanın her zaman tam teşekküllü bir nükleer savaşa dönüşme riski vardır. Bu, herkes için felaket bir senaryo olacaktır."

Finlandiya'yla yaklaşık 1340 kilometre sınırı olan Rusya, ülkenin NATO'ya üye olması halinde "askeri bağlantısızlık" bölgesi statüsünü kaybedeceğine de işaret etmişti.