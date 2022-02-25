Rusya'dan Batı'nın yaptırımlarına yanıt: Misilleme paketi hazırladık; zayıf noktalarını biliyoruz

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin başkanı Valentina Matviyenko, Ukrayna'nın işgali üzerine yaptırım uygulayan Batı ülkelerine misilleme olacak yaptırımlar hazırladıklarını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Federasyon Konseyi’nin başkanı Valentina Matviyenko, Moskova'nın Batı yaptırımlarına vereceği yanıtla ilgili şunları söyledi:

"Misilleme yaptırımlar hazırlandı. Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının tam karşılığı olmayacaklar ancak Batı'nın zayıf noktalarının oldukça farkındayız. Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere yaptırım uygulanacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden dün, "Rus ekonomisine hem derhal hem de zaman içinde ağır sonuçlar doğuracak" diyerek yeni yaptırım paketini açıklamıştı. Biden, Rusya'nın aralarında Sberbank da bulunan dört büyük bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını bildirmişti. Biden, bu bankaların ABD'de 1 trilyon dolardan fazla varlıkları olduğunu ifade etmişti.