Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'ateşkese uyun' çağrısı

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Kafkasya'da Azerbaycan ve Ermenistan birbirini hedef almaya devam ederken, Rusya tarafların varılan ateşkese uyması için çağrıda bulundu.

Moskova'da Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmeden sonra, "İki tarafın da varılan kararlara uzmanını bekliyoruz" dedi.

Lavrov, ateşkesin maddelerinin sahada yürürlüğe sokulması gerektiğini ifade etti ve gerekli mekanizmaların yürürlükte olduğundan emin olmak için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, ateşkes için verilen çabaların boşa çıkmayacağını ifade etti.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya arabuluculuğunda yaklaşık 10 saat süren müzakere sonucunda aldığı ateşkes kararı cumartesi günü yürürlüğe girdi. Ancak ateşkesin ilk saatlerinden itibaren taraflar birbirini saldırılarla suçladı. Anlaşmaya göre taraflar birbirleriyle tutsaklarını da takas edecek ve cenazeleri iade edecek.