Rusya’dan Apple'a 12 milyon dolarlık ceza

Rusya, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'a 'rekabet kurallarını ihlal etmek ve mobil uygulama pazarını etik dışı davranarak domine etmeye çalışmak' suçlamasıyla 12 milyon dolar (906 milyon 299 bin 392 ruble) ceza kesti.

Rusya'nın Federal Rekabet Kurumu (FAS) ülkenin antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'li şirkete 906 milyon ruble (yaklaşık 12 milyon dolar) para cezası verdi.

Ağustos 2020'de FAS, Kaspersky Lab'den gelen bir şikayet üzerine başlattığı şirket aleyhindeki davayı karar bağladı. Rus rekabet kurumu, Apple'ın iOS işletim sistemindeki mobil uygulamalar için pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığını öğrendi. Apple ise Rusya'nın Federal Rekabet Kurumu tarafından verilen bu cezaya itiraz etmeye hazırlanıyor. Apple CEO’su Tim Cook Temmuz ayının sonunda Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’nin antitröst (tekelleşme karşıtı) paneline katılarak savunma yapmıştı. Panelde Cook’un bazı rakiplerini neden uygulama mağazasından uzaklaştırdığı ve neden uygulamalardan alınan yüzde 30’luk komisyon oranları tartışılmıştı.