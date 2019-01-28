Rusya’dan ‘Adana Mutabakatı’ açıklaması: Güvenlik için kullanılabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye'nin Adana Mutabakatı'nı sınır güvenliğinin sağlanması için kullanmasını mümkün gördüklerini söyledi.

Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'taki görüşmesinin ardından gündeme gelen Adana Mutabakatı'nın Ankara ve Şam tarafından sınır güvenliğinin sağlanmasını için kullanılabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Adana Mutabakatı hakkında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta çarşamba günü Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, Türkiye ile Suriye’nin 1998 tarihinde imzaladığı ‘Adana Mutabakatı’ yeniden gündem olmuştu.

Adana Mutabakatı’nın yeniden gündeme getirilmesi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ankara’ya Şam ile tekrar resmi ilişki kurması konusunda ‘ince’ bir şekilde baskı uygulanması olarak yorumlanıyor.

Abdullah Öcalan'ın Suriye'den gönderilmesi ve Şam'ın PKK'yı 'terör örgütü olarak tanımasıyla' sonuçlanan Adana Mutabakatı'na göre Suriye’nin verdiği taahhütler şöyleydi: