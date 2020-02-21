Rusya'dan açıklama: Türkiye'den İdlib'e kilometrelerce uzunlukta askeri yığınak konvoyu gönderildi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye'nin askeri araç ve mühimmat yüklü TIR'lardan oluşan bir konvoyu İdlib'e gönderdiğini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye'nin İdlib'e askeri araçlardan ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan kilometrelerce uzunlukta bir konvoy gönderdiğini belirtti.

Rusya'dan açıklama gelirken Demirören Haber Ajansı da Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerinden sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoyun Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...