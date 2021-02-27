Rusya'dan ABD'ye: Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı gösterilmeli

T24 Dış Haberler

Rusya, ABD'nin cuma günü Suriye topraklarındaki İranlı milis grupları hedef almasına sert tepki gösterdi. Moskova, ABD'yi Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Böyle hamleleri kınıyor, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nden Senatör Sergey Zekov, ABD'nin hava operasyonunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve ekledi; "Biri ABD topraklarına aynısını yapsa nasıl görünürdü? Suriye yönetiminin rızasını almadan egemen bir ülkenin topraklarını vurdular" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin hava operasyonu gerçekleşmeden dakikalar önce kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.