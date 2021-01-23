Rusya'dan ABD'ye 'iç işlerine müdahale' suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin bu tür paylaşımlarla diplomatik normları çiğnediği kaydedilirken, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Rusya'nın iç işlerine müdahale ediyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD yönetimi, sosyal adaletsizlik ve eşitsizliğin Amerikan toplumunda yarattığı bölünme dahil kendi sorunlarıyla uğraşmalıdır. Ahlak kurallarını görmezden gelen Amerikan diplomasisinin radikal unsurları kışkırtma çabaları, başarısızlığa mahkumdur ve ikili ilişkiler için olumsuz sonuçlar doğuracaktır."

"ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, dün sosyal medya üzerinden ülkede yapılacak protesto gösterilerinin saat ve yerlerini paylaşmıştı."