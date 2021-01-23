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Dünya

Rusya'dan ABD'ye 'iç işlerine müdahale' suçlaması

23 Ocak 2021 23:02

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için yapılan gösterileri destekleyen paylaşımlar yaparak, iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin bu tür paylaşımlarla diplomatik normları çiğnediği kaydedilirken, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Rusya'nın iç işlerine müdahale ediyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD yönetimi, sosyal adaletsizlik ve eşitsizliğin Amerikan toplumunda yarattığı bölünme dahil kendi sorunlarıyla uğraşmalıdır. Ahlak kurallarını görmezden gelen Amerikan diplomasisinin radikal unsurları kışkırtma çabaları, başarısızlığa mahkumdur ve ikili ilişkiler için olumsuz sonuçlar doğuracaktır."

"ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, dün sosyal medya üzerinden ülkede yapılacak protesto gösterilerinin saat ve yerlerini paylaşmıştı."

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