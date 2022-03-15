Rusya'dan ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'a yaptırım

Ukrayna işgali nedeniyle Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan Rusya'dan ABD'ye misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin en üst düzey kadrosuna yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Buna göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in yanı sıra ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve CIA Direktörü William J. Burns dahil, önde gelen bir dizi ABD'li yetkiliye şahsi yaptırım kararı alındı.

Biden'ın oğlu ve Hillary Clinton da listede

13 kişiden oluşan liste şöyle: ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, Uluslararası Kalkınma Ajansı Direktörü Samantha Power, Başkan Biden'ın oğlu Robert Hunter Biden, eski başkan adayı Hillary Clinton, Hazine Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo ile İhracat-İthalat Bankası Başkanı Reta Jo Lewis.