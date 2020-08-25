Rusya'dan AB ve ABD'ye uyarı: Belarus'a karışmayın

Rusya'nın başkenti Moskova'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Bigan ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi Belarus'un içişlerine karışmaması ve yaptırım uygulanmaması konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus'ta devam eden olaylarla ilgili olarak Minsk yönetimine herhangi bir siyasi baskı ya da yaptırım uygulanmaması gerektiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun da bu açıklamanın öncesinde Moskova'da bir araya gelerek, Belarus'taki durumu değerlendirmişti.

"Belarus'un içişlerine doğrudan müdahale edilmesine karşı uyarıyoruz"

İkilinin görüşmesi sonrası Lavrov gazetecilerin sorularını yanıtlarken, görüşmede Belarus'ta yaşanan konuları da ele aldıklarını ifade etti. ABD'ye Belarus konusundaki tavırlarını ileten Lavrov, "Tabi ki Belarus konusunda görüştük. Öncelikle ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Polonya ve Litvanya'ya çağrımız, memnuniyetsizliğini dile getiren ve şiddet eylemlerini kışkırtmaya çalışan çevrelere dikkat etmeleriydi" dedi.