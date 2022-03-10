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Ekonomi

Rusya'dan 200 ürüne ihracat yasağı

Yasak 2022'nin sonuna kadar uygulanacak

10 Mart 2022 17:00

Rus hükümeti, Batı'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlara bazı malların ihracatına 2022 yılı sonuna kadar yasak getirerek misillemede bulundu.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 200’den fazla ürünün ihracatının 2022’nin sonuna kadar geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ürünler arasında teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının yer aldığı belirtildi.

Demir yolu taşımacılığı ekipmanları, konteyner, türbinler, metal ve taş işleme makinelerinin de yasak kapsamına girdiğine işaret edilen açıklamada, monitörler, projektörler, konsol ve panellerin de ihracatının durdurulduğu kaydedildi.

İhracat yasağının Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışında kalan tüm ülkeleri kapsadığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’ya “dostane olmayan” adımlar atılan ülkelere kereste ihracatının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart’ta, hükümetin belirleyeceği bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının yasaklanması talimatını vermişti. (AA)

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