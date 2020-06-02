Rusya'da Zafer Günü törenlerine öncelikli olarak Koronavirüs bağışıklığı kazanan askerler katılacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 24 Haziran'a ertelenen Sovyetler Birliği'nin Naziler karşısındaki zaferinin 75. yıldönümü kutlamaları için hazırlıkların sürdüğünü, etkinliklerde öncelikli olarak virüse karşı bağışıklık kazanan ve semptom taşımayan askerlerin yer alacağını ifade etti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı'nda yapılan bir toplantıda konuşan Sergey Şoygu, Koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mayıs'tan 24 Haziran'a ertelenen, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümü kutlamalarının 9 şehir ile askeri bölge, donanma ve kara birliği karargâhlarının bulunduğu 19 şehirde düzenleneceğini söyledi.

"Tören birlikleri temastan kaçınmalı"

Etkinliğe öncelikli olarak Koronavirüs bağışıklığı bulunan ve semptom taşımayan askerlerin katılacağını söyleyen Şoygu, "Tören birliklerinin çalışmalara katılmayan asker ve sivillerle temastan kaçınmalarını talep ediyorum" çağrısı yaptı.

'Orduda 6 bin 500 kişide koronavirüs tespit edildi'

Şoygu, Rusya ordusunda 6 bin 500 kişiye Koronavirüs tanısı koyulduğunu ve 4 bin 300'den fazla askerin iyileştiğini açıkladı.