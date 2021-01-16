Rusya'da yüksek mahkemeden emsal karar; ücretsiz izin alıp futbol maçına giden çalışan kovulamaz!

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Rusya Yüksek Mahkemesi, işverenlerin çalışanlarını ücretsiz izin almak şartıyla futbol maçına gidip, işe gelmediği gerekçesiyle kovamayacağı konusunda emsal karar verdi.

Yeisk'te yaşayan bir vatandaş, futbol maçına gitmek için bir günlüğüne seyahat etmişti. Patronun, çalışanı işe gelmeyip futbol maçına gittiği için kovduğu belirtildi.

TASS'ın mahkemenin basın biriminden aktardığına göre mahkeme, ismi paylaşılmayan vatandaşın kovulmasının haksız olduğuna karar verdi.

Mahkeme, çalışanın müdürüne bir süre önceden maça gitmek için bir gün maaşsız izin yapacağını bildirmesi durumunda işçinin "işe gelmemiş sayılamayacağını" ifade etti. Mahkeme kararında, "Bu durumda futbol maçına gitmek için planlı ve organize bir seyahat düzenlenmiştir. Bu, mesaiden ayrılmak için geçerli bir sebeptir" denildi.