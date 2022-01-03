Rusya'da yolcu otobüsü, üstgeçit sütununa çarptı: 5 ölü, 21 yaralı

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Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti ve 21 insan yaralandı.

Federal Yol ve Trafik İnceleme Ajansı'ndan yapılan açıklamada kazanın pazar günü yerel saat ile sabah 5.45'te meydana geldiğini belirtti.

Ajansın açıklamasında hayatını kaybedenlerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu belirtildi.

21 yaralının durumunun ağırlığının birbirinden farklılık gösterdiği belirtildi.

Paylaşılan fotoğraflarda bir üstgeçidin sütununa çarpan otobüsün ciddi hasar gördüğü görülüyor.

Hayatını kaybedenler arasında otobüsün şoförü de bulunuyor. İçişleri Bakanlığı, sürücünün otobüsü kullanırken uyuyakalmış olabileceğinin düşünüldüğünü belirtti.

Otobüste toplamda 49 kişi bulunuyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.