Rusya'da yolcu otobüsü patladı: 1 ölü, 15 yaralı

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Voronej kentinde bir otobüsün patlaması sonucunda 1 kadın hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı.

Patlama, yolun kenarında park halindeki otobüse insanlar binerken meydana geldi. Patlamadan sonra sokağa otobüsün parçalarının saçıldığı görülüyor.

Rossiya-24'e konuşan otobüs şoförü, patlama anında araçta 35 kişi bulunduğunu ifade etti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan bir yolcunun kısa süre sonra yoğun bakımda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Patlama anının videosunda yolcuların kırılan kapıdan kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Yetkililer patlamanın neden meydana geldiğiyle ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Interfax'a konuşan yetkililer patlamaya aracın tavanına yanlış yerleştirilmiş bir gaz haznesinin sebep olduğundan şüphelendiklerini ifade etse de RT, dedektiflerin patlayıcı cihaz ihtimalini elemediklerini ifade etti.