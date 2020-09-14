Rusya'da yerel seçimler: Putin'in Birleşik Rusya Partisi birçok yerde tulum çıkardı, Navalni destekçileri sembolik zaferler elde etti

T24 Dış Haberler

Rusya'da yapılan yerel seçimlerde Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi birçok bölgede kazanırken, Aleksey Navalni yanlısı muhalifler Sibirya'da sembolik zaferler elde etti.

Ülkede Putin hükûmetinin Koronavirüs sürecini yönetme şekli eleştirilirken ve yıllardır maaşların düşmesine tepki gösterilirken bazı insanların iktidarı protesto edebileceği düşünülüyordu.

Seçimler aynı zamanda muhalif lider Aleksey Navalni Noviçok ailesinden bir madde ile zehirlendikten sonra hâlâ hastanede tedavi görürken gerçekleşti. Navalni, Putin karşıtı seçmenlerden "taktiksel" oy kullanmalarını istemiş ve Sibirya'daki şehir konseyleri için düzinelerce aday göstermişti.

İlk sonuçlara göre Birleşik Rusya Partisi; Komi Cumhuriyeti, Tataristan, Kamçatka Yarımadası'nda ve daha ondan fazla bölgede büyük farkla kazanıyor. Oyların sayımına devam ediliyor.

Ancak Navalni'nin destekçileri Rusya'nın en yüksek nüfuslu Novosibirsk ve Tomsk'taki şehir konseyine girmeyi başardı. Mevcut sonuçlara göre bölgesel olarak önemli bir role sahip Tomsk Şehir Konseyi'nde Birleşik Rusya Partisi çoğunluğunu kaybetti.

85 bölgenin oy kullandığı yerel seçimler, gelecek yıl yapılacak parlamento seçimlerinden önce bir test olarak görülüyor.

AFP'nin aktardığına göre bazı gözlemciler düzensizlikler bildirdi.