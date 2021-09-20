Rusya'da üniversitede silahlı saldırı; en az 8 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Perm şehrindeki bir üniversite kampüsünde bir silahlı saldırgan etrafa ateş açtı. Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda kampüste bulunan herkesin binayı terk etmesi veya kendilerini bir odaya kilitlemesi istendi. Uyarıda ayrıca, kampüse doğru gelenlerin derhal geri dönmeleri istendi.

Olay yerinden çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada yayınlanan bir videoda iki katlı binanın pencerelerinden kaçan insanlar görüldü.

Perm Üniversitesi, saldırganın yakalandığını açıkladı. Soruşturma Komitesi, saldırganın üniversite öğrencilerinden biri olduğunu söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 Eylül'de bir öğrenci, Perm Üniversitesi kampüsünde binalardan birine ateş açtı. Ölü ve yaralı bilgileri güncelleniyor. Şüphelinin kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı"

Kremlin'den başsağlığı mesajı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdiğini söyledi. Peskov, Başbakan Mikhail Mishustin ve iki bakanın yaralılara yardım ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşmek üzere Perm'e gideceğini açıkladı.