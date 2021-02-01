Rusya'da tutuklanan Navalni'ye destek protestolarında eşi Yulia Navalnaya dâhil en az 5 bin kişi gözaltına alındı

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanmasına karşı dün sokağa çıkanlar arasında en az 5 bin kişi gözaltına alındı. Moskova dahil olmak üzere pek çok şehir merkezi polis tarafından kapatıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Rusya genelinde pek çok şehirde Navalni'nin tutuklanmasına tepki gösterenler sokağa çıktı. Dün gerçekleşen eylemlerde en az 5 bin 100 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da gözaltına alınanlar arasındaydı.

Protestoların düzenlendiği şehirlerde polisler beklenmeyen eylemlerle şehir merkezlerindeki metro istasyonlarına giriş çıkışı kapattı.

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab dün gerçekleşen eylemlerde sonra insanların gözaltına kınamasıyla ilgili tepki gösterdi. İnsaların hoşnutsuzluğunu gösterdikleri için gözaltına alınmasına tepki gösteren Raab, Rusya'da yetkilileri kınadığını söyledi.

Navalni hakkında hapis kararı verilip verilmeyeceğine göre yeni eylemlerin salı günü düzenlenmesi bekleniyor.