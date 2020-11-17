Rusya'da trans bireylerin yasal olarak cinsiyetini değiştirmesini yasaklamayı öngören yasa tasarısı geri çekildi

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Rusya'da bir grup muhafazakar vekil, trans bireylerin yasal olarak cinsiyetini değiştirmesini yasaklamayı öngören yasa tasarısını geri çekti.

Avukatlar, aktivistler ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İnsan Hakları Konseyi, "transseksüel yasağı yasa tasarısı" olarak bilinen tasarıya tepki göstermişti. Tasarının yazarlarından biri uluslararası kamuoyunda büyük tepki gören "eşcinsel propagandası yasağı" yasasını da kaleme alan Senatör Yelena Mizulina'ydı.

Aynı yasa tasarısı onaylanması durumunda trans bireylerin cinsiyetini değiştirmesini yasaklayan tasarının yanı sıra eşcinsel evlilikleri ve LGBT'lerin çocuk evlat edinmesini önleyen tasarı da geri çekildi.

Tasarının yazarlarından Andrey Klişas, "İki yasa tasarısını da diğer tarafların da kabul edebileceği bir hale getirmek için geri çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tasarıyı kaleme alanlardan bir diğeri, "Ortak yol bulacağımıza eminim" dedi.