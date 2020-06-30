Rusya'da Putin'in yeniden başkan adayı olmasının önünü açan düzenlemeye destek çıkış anketlerine göre yüzde 76

T24 Dış Haberler

Rusya devletine ait anket şirketi VTsIOM, oylamanın bitmesine birkaç gün kala anayasa değişiklikleri üzerine yapılan referandumda çıkış anketlerinin değişikliklere halkın ağırlıkla destek verdiğini gösterdiğini aktardı.

VTsIOM'un çıkış anketine göre seçmenlerin yüzde 76'sı Vladimir Putin hükûmetinin talep ettiği değişikliklere "evet" dedi.

Referandumdan iktidarın istediği sonuç çıkarsa normal şartlarda dönem limiti dolan Putin, 2024 seçimlerinde tekrar aday olabilecek ve potansiyel olarak 2036'ya kadar Rusya'ya devlet başkanlığı yapabilecek. Paketin içinde bunun yanı sıra daha yüksek asgari maaş ve emeklilik maaşı gibi maddeler de bulunuyor. Değişiklikler onaylanırsa, Rusya anayasasında evliliğin "kadın ve erkek arasında bir kurum" olduğu da belirtilecek.

Muhalefetin ısrarlar yasa dışı ve manipülasyona açık olduğunu vurguladığı oylama süreci geçen hafta başlamıştı ve yarın (1 Temmuz 2020) sona erecek.

Seçim denetim grubu Golos'un başkanı anketin sandıklar kapanmadan açıklanmasına tepki göstererek, "Bu, insanların kararını etkileyebilir" dedi.

VTsIOM, çıkış anketine 25 bölgede yaklaşık 163 bin seçmenin katıldığını ifade etti.