Rusya'da süper market etiketlerine savaş karşıtı mesajlar yazan sanatçı tutuklu yargılanıyor

Rusya’da Ukrayna’ya açılan savaşı protesto etmek için süper market etiketlerini savaşa tepki gösteren mesajlar yapıştıran sanatçı Alexandra Skochilenko, hapis cezasıyla karşı karşıya. Rus ordusu hakkında sahte bilgiler paylaşmayı yasaklayan yasa kapsamında yargılanan sanatçı, tutuklu yargılanıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Rusya’da mahkeme, sanatçı Alexandra Skochilenko’yu Ukrayna’ya başlatılan savaş sonrası çıkan Rusya ordusuyla ilgili ‘sahte haberler çıkartmak’ suçundan yargılıyor. Hakkında hapis cezası istenen Skochilenko, bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalacak

Savcılık, Alexandra Skochilenko’nun marketlerdeki etiketlere Rusya ordusuyla ilgili yanlış bilgiler içerek etiketler yapıştırdığını söyledi. Bu eylemin “Rusya’ya karşı siyasi nefret” içerdiği iddia edildi.

Skochilenko suçlu bulunursa 3 milyon ruble para cezası ile 10 yıla kadar hapis arasında bir ceza alacak.

Kendini bağımsız sanatçı ve müzisyen olarak tanıtan Alexandra Skochilenko, Rusya’da Ukrayna’daki savaş karşıtı gösterilere de katılmıştı. Skochilenko, Instagram hesabından “Rusya’daki savaşı desteklemiyorum bugün bunu yüksek sesle dile getirmek için sokağa çıktım” demişti.