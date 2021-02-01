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Dünya

Rusya'da savcılar, Navalni'ye 3.5 sene hapis cezası verilmesini destekledi

01 Şubat 2021 13:02

T24 Dış Haberler

Rusya'da savcılar, muhalif lider Aleksey Navalni'ye 3.5 yıl hapis cezası verilmesini destekledi.

Başsavcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada Federal Cezaevi Servisi'nin Navalni'nin ertelenmiş hapis cezasını 3.5 yıllık hapis cezasına çevirme talebine "yasal ve mantıklı" denildi.

Savcılar, Navalni'nin şartlı tahliye sürecinde bir 2. Dünya Savaşı gazisine hakaret etmekle suçlanmasının da verilecek cezaya destek olarak gösterilebileceğini ifade etti.

Rusya'nın odaklandığı dava yarın başlayacak. 

İki haftadır hafta sonlarında Rusya'da tutuklu bulunan Navalni'ye destek için dev protestolar düzenleniyor. 

Aleksey navalnirusyadavamuhalif lider
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