Rusya'da sağlık kitabından trans bireylerle ilgili sayfalar çıkarıldı

T24 Dış Haberler

Rusya'da bir yayınevi, gençler için hazırlanan bir sağlık rehberinin Rusça versiyonundan trans insanlar hakkındaki sayfaları çıkarttı.

Belaya Vorona yayınevi, avukatlarının 10 ile 14 yaş arasındaki kızlar için hazırlandığı belirtilen "Reglinize Hoşgeldiniz" kitabının Rusça'da değiştirilmeden yayımlanması durumunda haklarında yasal süreç başlatılabileceği konusunda kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı.

Belaya Vorona'nın kurucularından Tatiana Kormer, Podyom haber sitesine yaptığı açıklamada, "Avukatlarımız, kitabı değiştirmeden basmamız durumunda memnuniyetle bizi para almadan savunacaklarını belirtti. Üzerine düşündük ve güvenli olan kararı aldık" dedi.

Kitabın Rusça versiyonunun ilgili sayfalarında, "Yayınevi, Rusya yasalarını ihlal etmekle suçlanmamak için bu sayfalardaki yazıları yayımlamamak zorunda" ifadeleri yer alıyor.

Rusya'da milletvekilleri geçen sene trans insanların yasal olarak cinsiyet değiştirmesini yasaklayan bir tasarı yazmış, gelen tepkilerin ardından rafa kaldırmıştı.

Rusya'da trans insanlar, yasalar karşısında birçok farklı şekilde ayrımcılığa maruz kalıyor.