Rusya'da reklamda oynayan LGBT aile, aldıkları ölüm tehditleri nedeniyle ülkeyi terk etti

T24 Dış Haberler

Rusya'da LGBT bir aile, organik ürün reklamında oynadıktan sonra ölüm tehditleri aldıkları gerekçesiyle ülkeyi terk ettiklerini açıkladı.

Aile, geçen ay VkusVill market zincirinin reklamını milliyetçi ve homofobik gruplar yaydıktan sonra koordineli bir nefret kampanyasıyla hedef alınmıştı.

Aileden Yuma, pazar günü ailecek LGBT bayrağıyla çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak, "Güvendeyiz, dinleniyoruz. Aile olduğumuz için mutluluğumuzu saklamamız gerekmiyor. Zor bir süreçti; hepimiz psikolojik olarak rahatsız bir durumdayız" diye konuştu.

Ailenin büyük kızı Mila da Barselona'da olduklarını belirten bir Instagram paylaşımında bulunarak Rusya'dan "acele bir şekilde ayrıldıkları için" şimdi iş aradığını ifade etti.