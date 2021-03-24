Rusya'da Putin'in 2036'ya kadar iktidarda kalmasını sağlayacak yasa alt meclisten geçti

Rusya'da Vladimir Putin'in devlet başkanlığı görevinde iki dönem daha kalmasını sağlayarak 2036'ya kadar ülke liderliğinin önünü açan yasa tasarısı alt meclisten geçti.

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'da çarşamba günü onaylanan tasarı, Putin'in 2024'te mevcut görev süresi sona erdikten sonra devlet başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olmasına izin veriyor.

Euronews'in haberine göre; seçim yasa tasarısı ve anayasa değişikliğini içeren paketin parlamentonun üst kanadı tarafından onaylanması gerekiyor. Üst meclis söz konusu değişiklikleri mart ayı sonunda gözden geçirecek.

Tasarının büyük bir ihtimalle üst meclisten geçmesi ve son olarak Devlet Başkanı Putin tarafından da imzalanması bekleniyor.

Putin'in ilki 2012'de başlayan ve 2024'te sona erecek iki dönemlik görev süresini sıfırlayan madde, anayasa değişikliği tasarısına dahil edilmiş ve 2020 Haziran sonunda halk oylamasına tabi tutulmuştu.