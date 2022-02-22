Rusya'da parlamento, Putin'in Doğu Ukrayna'ya tezkere talebini onayladı

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Rusya'da yasama sisteminin üst meclisi Federasyon Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğu Ukrayna'daki 'barışı koruma' operasyonları için asker gönderme talebini oy birliğiyle kabul etti.

Federasyon Konseyi, kararın hemen yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bazı Batılı liderler, Rusya'nın yeni tanıdığı Donbas'taki ayrılıkçı yönetimlere asker göndermeye başladığını söylemişti. Gönderilen birliklerin boyutu bilinmiyordu. Kiev, uzun süredir Rus askerlerin Ukrayna'nın doğusunda savaştığını iddia ederken, Moskova bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Beyaz Saray, Rusya'nın dün resmen tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapılara asker gönderme kararını bugün 'işgal' olarak nitelendirmeye başladı.

AP'ye konuşan, ismi paylaşılmayan bir ABD'li yetkili, "sahadaki durum" nedeniyle Beyaz Saray'în "işgal" terimini kullanmaya başladığını belirtti. Yetkili, ilk başta Beyaz Saray'ın temkinli davranarak 'işgal' ifadesini kullanmadığını, ancak askeri hareketlilik gördükten sonra "bunun bir işgal olduğu" sonucuna vardıklarını belirtti.